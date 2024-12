CPB: fiscale steun schiet doel voorbij en helpt mkb nauwelijks

Economie

Het lage tarief in de vennootschapsbelasting (vpb) is niet geschikt om het midden- en kleinbedrijf (mkb) te ondersteunen en kan beter worden afgeschaft, concludeert het Centraal Planbureau (CPB) na onderzoek. De vennootschapsbelasting is de belasting die bv’s, nv’s en vergelijkbare bedrijven betalen over hun winst.