Dodental opgelopen in eilandengroep Vanuatu na zware aardbeving

Buitenland

Door een krachtige aardbeving in Vanuatu zijn veertien mensen omgekomen, meldt de regering van het land in de Stille Oceaan. Eerder waren zes doden gemeld. Vier van de doden zijn gevonden in een ingestort gebouw, waar vermoedelijk nog meer dodelijke slachtoffers zullen worden aangetroffen. Op verschillende plekken waren aardverschuivingen.