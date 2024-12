De vleugel waar de brand was, is ontruimd, meldt de veiligheidsregio. Ambulancepersoneel onderzocht bewoners en personeel van die vleugel, niemand had medische zorg nodig.

De politie kreeg rond 20.15 uur een melding over de brand. Nadat de brand onder controle was, werd het lichaam van de bewoonster aangetroffen.

Het personeel en de bewoners zijn enige tijd opgevangen op een andere locatie. Voor hen wordt slachtofferhulp geregeld. De politie doet onderzoek naar de oorzaak van de brand.