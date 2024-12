Huurders duurder uit in 2025, vooral middenhuur stijgt flink

Binnenland

Huurders in de vrije sector gaan volgend jaar maximaal 4,1 procent meer huur betalen. Voor de middenhuur (900 tot 1185 euro per maand) is de maximale huurstijging 7,7 procent en voor de sociale huur 5 procent. Dat meldt het ministerie van Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening.