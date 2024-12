VS: vooraf niet geïnformeerd over aanslag op Kirillov

Een Oekraïense veiligheidsbron meldde dat Oekraïense veiligheidsdiensten achter de dood van Kirillov zaten. De 54-jarige generaal kwam om het leven toen hij dinsdagochtend samen met zijn assistent een appartementengebouw in Moskou uitliep.

Kirillov is de hoogstgeplaatste Russische militaire functionaris van wie bekend is dat hij is gedood sinds het begin van het Russische offensief in Oekraïne, in februari 2022.

Hij gaf sinds 2018 leiding aan een eenheid die in actie komt als nucleaire, biologische of chemische wapens zijn gebruikt. De VS en het Verenigd Koninkrijk zeggen dat de eenheid zelf ook chemische wapens heeft ingezet in Oekraïne. In oktober stelde het Verenigd Koninkrijk sancties tegen hem in.