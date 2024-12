Kabinet wil gevangenis Almere heropenen

Binnenland

Staatssecretaris Ingrid Coenradie (Justitie) wil de gevangenis van Almere weer in gebruik nemen. Dat schrijft ze in een brief aan de Tweede Kamer. De Dienst Justitiële Inrichtingen gaat uitzoeken wat er allemaal voor nodig is, zoals onderhoud aan het gebouw en de inzet van personeel.