Geldmaat: meer geld gepind vorige week na advies banken

Economie

Nederlanders hebben afgelopen week meer geld opgenomen bij pinautomaten, nadat bekend was geworden dat banken consumenten zullen adviseren om contant geld in huis te hebben. Volgens een woordvoerster van Geldmaat, het bedrijf dat het beheer en onderhoud van de automaten regelt voor de grote banken in Nederland, ging het om „gemiddeld een paar tientjes per transactie extra.”