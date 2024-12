Nog weinig animo voor D66-plan leeftijdsgrens sociale media

GroenLinks-PvdA vindt dat D66 te hard van stapel loopt. De partij wil wachten op de resultaten van andere plannen om kinderen te beschermen tegen sociale media, zoals de minimumleeftijd die in Australië is aangenomen. BBB is tegen en vindt een minimumleeftijd onuitvoerbaar.

NSC ziet „op termijn” wel minimumleeftijden voor smartphones en sociale media voor zich, maar steunt het voorstel van D66 nog niet meteen. Eerst wil de coalitiepartij lokale proeven organiseren om opgroeien zonder smartphones en sociale media te stimuleren, net als een burgerberaad over dit onderwerp.

Het CDA is wel voorstander. „Uitstekend idee”, reageert een woordvoerder. De ChristenUnie vindt het principe achter het plan van D66 goed, maar ziet liever betere handhaving van de regels die al gelden. Volgens de Autoriteit Persoonsgegevens mogen apps bijvoorbeeld geen gegevens van kinderen onder de 16 jaar verwerken zonder toestemming van hun ouders. De SGP wil liever een leeftijdsgrens van 16 jaar.

De PVV was niet bereikbaar voor een reactie. Die partij stemde begin deze maand tegen moties om een bijsluiter over ‘schermtijd’ mee te geven bij de verkoop van digitale apparaten. De VVD neemt nog geen standpunt in voordat de Kamer over het D66-plan debatteert. Of en wanneer dat gebeurt, is niet bekend.