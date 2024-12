Hoger beroep van COA tegen Westerwolde dient in maart

Binnenland

Het hoger beroep dat het Centraal Orgaan opvang asielzoekers (COA) heeft ingediend in de zaak tegen de gemeente Westerwolde wordt 7 maart behandeld in Leeuwarden. Dat laat een woordvoerder van het hof weten. Met het beroep hoopt het opvangorgaan op een ander oordeel over de moeite die het doet om de drukte bij het aanmeldcentrum voor asielzoekers in Ter Apel te voorkomen. Ook wil het COA dat de nu opgelegde dwangsom van 50.000 euro van tafel gaat.