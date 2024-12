Oekraïense dienst claimt Russische F-16-spionnen gepakt te hebben

Buitenland

De Oekraïense veiligheidsdiensten hebben naar eigen zeggen een netwerk ontmanteld dat voor Rusland inlichtingen verzamelde over F-16’s in het land. Oekraïne beschikt sinds kort over zulke straaljagers dankzij een aantal NAVO-landen, waaronder Nederland. Het netwerk zou voor de Russische militaire inlichtingendienst GROe uitgezocht hebben hoe ze worden ingezet.