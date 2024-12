Nog onduidelijk hoeveel gebouwen aan Tarwekamp behouden blijven

Binnenland

Het is nog niet duidelijk hoeveel gebouwen aan de Tarwekamp in Den Haag gesloopt moeten worden na de explosies van ruim een week geleden, en hoeveel behouden kunnen blijven. Het is ook onduidelijk hoelang het werk duurt. Pas als de inspectie van de gebouwen klaar is „kan meer duidelijkheid worden gegeven over de mogelijke scenario’s en termijnen voor herstel of herbouw”, laat de gemeente dinsdag weten.