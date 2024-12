NCTV noemt tempo waarin jongeren online radicaliseren ‘zorgelijk’

In Nederland zijn waarschijnlijk enkele honderden jongeren, sommigen niet ouder dan 14 jaar, actief in bijvoorbeeld extreemrechtse of radicaal-islamitische chatgroepen. De NCTV ziet een „reële kans” dat jongeren die in zo’n omgeving actief zijn, „de daad bij het woord voegen en een geweldsdaad plegen”.

Er zijn afgelopen jaar al jongeren opgepakt voor het plannen en voorbereiden van aanslagen. Bij de politie en het Openbaar Ministerie zijn tientallen kinderen en jongeren tussen de 12 en 20 jaar in beeld die onder meer terroristische propaganda zouden verspreiden.

Net als in de vorige dreigingsbeelden dicht de NCTV de oorlog in Gaza een belangrijke aanjagende rol toe voor de jihadistische dreiging in Europa. Groepen als ISIS en al-Qaeda gebruiken het conflict in hun propaganda en proberen hun aanhangers aan te zetten tot aanslagen in het Westen. Jongeren die zich online bewegen in jihadistische kringen, komen volgens de NCTV „relatief eenvoudig” in aanraking met dergelijke groepen.

Ook de actiebereidheid van nieuwe groepen rechts-extremisten is volgens de NCTV toegenomen. Deze beweging „ondermijnt met haar boodschap van witte superioriteit en haat jegens minderheden de democratische rechtsorde”. Sommige aanhangers deinzen bovendien niet terug voor „racistisch gemotiveerd geweld”.

Ook van zelfverklaarde soevereinen, mensen die zich radicaal hebben afgekeerd van de samenleving en de democratische rechtsorde, gaat nog steeds een geweldsdreiging uit. Voor het eerst worden acht soevereinen vervolgd, die worden verdacht van deelname aan een terroristische organisatie. Drie van hen zouden uit zijn geweest op „een gewelddadige confrontatie” met lokale gezagsdragers.

Daarnaast ziet de NCTV een toenemende dreiging vanuit personen die na een eerdere veroordeling voor terrorisme weer vrijkomen. Ook in Nederland komen volgend jaar mensen vrij met „een hoger dreigingsprofiel” dan eerder vrijgelaten veroordeelden.

Het dreigingsniveau werd in december 2023 verhoogd van 3 naar 4. Het dreigingsbeeld wordt gebruikt door veiligheidsorganisaties om eventueel aanvullende maatregelen te nemen.