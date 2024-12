Booking: inflatie remt reismarkt VS, Europeaan boekt juist eerder

Economie

Prijsbewuste Amerikaanse consumenten blijven terughoudend met het plannen van vakanties door de aanhoudende inflatie. In Europa boeken reizigers juist eerder, bijvoorbeeld voor skivakanties in februari of uitstapjes rond Pasen. Dit zegt financieel topman Ewout Steenbergen van Booking Holdings, het Amerikaanse moederbedrijf van onder meer Booking.com.