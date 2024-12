Ophef in Frankrijk over vliegreis nieuwe premier Bayrou

Buitenland

De nieuwe Franse premier François Bayrou is enkele dagen na zijn benoeming in opspraak geraakt over een vliegreis met een toestel van de president. Hij is ook burgemeester van Pau en vloog naar een gemeenteraadsvergadering in die plaats, terwijl er maandag in Parijs ook crisisoverleg was over de ramp op het Franse eiland Mayotte. Critici vinden dat hij in de eerste plaats premier van het land moet zijn en de raadsvergadering had moeten overslaan.