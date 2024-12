Vorige week ruim 8200 kilo illegaal vuurwerk gevonden

Op diverse plaatsen in het land werd illegaal vuurwerk in beslag genomen. Dat gebeurde onder meer in Delft, waar de politie woensdag ruim 600 kilo in beslag nam. In het Noord-Brabantse Haaren werd vorige week maandag ruim 360 kilo vuurwerk „met een explosieve kracht” gevonden.

Tot en met week 50 van 2024 vonden agenten ruim 80.000 kilo illegaal vuurwerk. In heel 2023 was het in totaal 78.895 kilo.