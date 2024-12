Nieuwe leider Syrië wil van gewapende groepen één leger maken

Al-Sharaa, ook bekend onder zijn als strijder aangenomen naam Abu Mohammed al-Julani, leidt zelf de dominante streng islamitische strijdgroep Hayat Tahrir al-Sham (HTS). Die heeft jihadistische wortels en is slechts een van de reeks kleine extremistische soennitische strijdgroepen die in Syrië actief zijn. Daarnaast zijn er meer seculiere groepen en veel Koerdische milities in het noorden en noordoosten.

Al-Sharaa sprak met vertegenwoordigers van de Druzen, een kleine bevolkingsgroep die zich door soennitische radicalen bedreigd voelt. De nieuwe leider zei dat er „een sociaal contract moet komen waarmee de verschillende etnische groepen samenleven”.