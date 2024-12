Uitvaarten vijf slachtoffers Tarwekamp zijn eind deze week

Binnenland

De uitvaarten van vijf van de zes mensen die om het leven kwamen door de explosies op de Tarwekamp in Den Haag zijn eind deze week. Dat meldt Namens de Familie, een onderdeel van Slachtofferhulp Nederland. De uitvaarten vinden plaats in besloten kring. „De impact is enorm, het verdriet in de familie is groot”, zei een woordvoerder dinsdag.