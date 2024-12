Twee verdachten opgepakt voor explosies in Nijkerk

De verdachten zijn een 19-jarige uit Rotterdam en een man van 28 uit Schiedam. Ook heeft de politie twee woningen doorzocht.

In de nacht van maandag 25 november op dinsdag 26 november was er een explosie aan De Wikke in Nijkerk. Een nacht later was er een explosie aan de Isaac Sweersstraat en in de ochtend van vrijdag 29 november nog een aan de Goudenregenlaan. De politie denkt dat er mogelijk een verband is tussen de verschillende zaken.