BAM bij winnaars op Damrak na afronding omkopingsonderzoek

Economie

BAM behoorde dinsdag tot de stijgers op de Amsterdamse beurs. Beleggers reageerden verheugd op het nieuws dat het Openbaar Ministerie (OM) onvoldoende bewijs heeft gevonden van omkoping door de bouwer. Wel moet het grootste bouwbedrijf van Nederland 30.000 euro betalen om onduidelijke administratie rond betalingen. Het OM begon in 2022 een onderzoek in verband met mogelijke fraude en corruptie bij enkele opgeleverde projecten van BAM International. Het onderzoek naar de betalingen van de internationale divisie van BAM is nu afgesloten en geseponeerd. Het aandeel steeg bijna 5 procent.