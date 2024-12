Veel ongelukken tijdens dinsdagochtendspits

Op de A12 bij Ede richting Utrecht is het druk na een ongeluk. De weg is inmiddels wel weer vrij. Ook op de aansluitende A50 is flinke vertraging.

Tussen ’t Loo en Epe op de A28 richting Amersfoort duurt de reis ongeveer een uur langer. De drukte lost naar verwachting na 08.00 uur op.

Ook op de A9 bij knooppunt Rottepolderplein is de vertraging een uur.