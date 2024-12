Rabobank: generatieverschillen bij betalingen en uitgavenpatroon

Rabobank heeft geanonimiseerde betaaldata van hun 8,3 miljoen particuliere klanten van januari tot en met oktober dit jaar in uitgavencategorieën ingedeeld en die geanalyseerd. Daaruit kwam ook naar voren dat generatie Z in 2024 bijna 10 procent van al hun uitgaven uitgaf uit aan eten, drinken en ervaringen buiten de deur. Bij millennials was dat aandeel minder groot, maar ging het wel om een groter bedrag, concludeert de bank. De helft van de mensen in die leeftijdscategorie gaf meer dan 90 euro per maand uit in de horeca.

De oudere garde geeft van de generaties het meeste geld aan goede doelen, volgt ook uit de data. In totaal ging het vorig jaar gemiddeld om 1,7 procent van hun uitgaven. Ook spaart die generatie meer dan millennials en gen Z’ers: gemiddeld gaat 30 procent van de uitgaven van de oudere generatie naar spaar- of beleggingsrekeningen. Millennials sparen wel het meest in absolute bedragen.