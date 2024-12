Rechter: veroordeling Trump nog niet geschrapt

Buitenland

Een rechter in New York heeft besloten dat de veroordeling van aankomend president Donald Trump in de zogenoemde zwijggeldzaak nog niet van tafel gaat. Rechter Juan Merchan liet maandag volgens CNN en The New York Times weten dat een uitspraak over presidentiële onschendbaarheid van het Hooggerechtshof op Trump voorlopig niet van toepassing is.