Patiëntenfederatie blijft meepraten over nieuw zorgakkoord

Binnenland

Patiëntenfederatie Nederland blijft voorlopig meepraten over een uitgebreid zorgakkoord, ook na het vertrek maandag van vijf andere partijen. De organisatie zegt de boosheid over zorgbezuinigingen te begrijpen, maar vindt ook dat het voor patiënten en hun naasten belangrijk is de zorg toekomstbestendig te maken. „Daar hebben we iedereen bij nodig. Patiënten kunnen geen verdere vertraging gebruiken”, laat een woordvoerder weten.