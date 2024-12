Basiskennis Nederlands blijft voorwaarde voor bijstand

Binnenland

Het kabinet houdt vast aan de zogenoemde taaleis in de Participatiewet. Die houdt in dat mensen die bijstand ontvangen, basiskennis moeten hebben van de Nederlandse taal of daar op zijn minst hun best voor moeten doen. Het vorige kabinet wilde deze voorwaarde bij een wetsherziening schrappen. Een meerderheid in de huidige Tweede Kamer was daar al geen voorstander van.