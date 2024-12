Zorgorganisaties willen dat senaat stemming begroting uitstelt

Binnenland

Meerdere brancheverenigingen en beroepsorganisaties in de zorgsector roepen de Eerste Kamer op om de stemming over de zorgbegroting en de onderwijsbegroting uit te stellen. In een brief aan de senaat vragen ze de Eerste Kamerleden om eerst over de begrotingen in gesprek te gaan met de betrokken ministers. De organisaties zijn er verbolgen over dat geld uit de zorgbegroting wordt gebruikt om een deel van de bezuinigingen op onderwijs terug te draaien.