Nieuwe aanhoudingen voor zware explosie Nieuwkuijk

Binnenland

’S-HERTOGENBOSCH (ANP) - De politie heeft maandag in de gemeente ’s-Hertogenbosch twee mannen aangehouden voor een explosie in Nieuwkuijk waarbij een 50-jarige vrouw zwaargewond raakte. Het incident gebeurde in de nacht van vrijdag 15 op zaterdag 16 november aan de Onsenoortsestraat in de Brabantse plaats.