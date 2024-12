FDF-voorman: vrijspraak dierenactivisten is absurd

Binnenland

Mark van den Oever, voorman van Farmers Defence Force (FDF), noemt het „te gek voor woorden” dat de dierenactivisten die in 2019 een varkensstal in Boxtel waren binnengedrongen, zijn vrijgesproken door het gerechtshof in Den Bosch. Volgens de rechter hadden de zestig activisten geen bewezen strafbare feiten gepleegd.