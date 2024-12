Daders hybride acties Rusland in buitenland voor het eerst bestraft

Buitenland

De Europese ministers van Buitenlandse Zaken nemen beperkende maatregelen tegen zestien mensen en drie bedrijven die door de EU verantwoordelijk worden gehouden voor „destabiliserende acties van Rusland in het buitenland”. Het gaat om hybride activiteiten zoals het verspreiden van desinformatie en inmenging in binnenlandse aangelegenheden. Dat hebben de ministers maandag in Brussel besloten. Het is voor het eerst dat de EU-ministers een besluit nemen over hybride activiteiten.