Hof spreekt dierenactivisten vrij in zaak stalbezetting Boxtel

Binnenland

Zestig dierenactivisten die in 2019 een varkensstal in Boxtel waren binnengedrongen, hebben geen bewezen strafbare feiten gepleegd. Tot die conclusie komt het gerechtshof in Den Bosch. Het hof heeft de activisten vrijgesproken in de strafzaak die het Openbaar Ministerie (OM) tegen ze voerde.