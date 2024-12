Maandagavond opnieuw bewonersbijeenkomst Tarwekamp

Door explosies aan de Tarwekamp op 7 december stortte een deel van een huizenblok in. Er kwamen zes mensen om het leven, vier mensen raakten gewond. Vier mannen zijn opgepakt en blijven voorlopig vastzitten.

Van Zanen schrijft in een uitnodigingsbrief aan omwonenden dat hij merkt dat mensen het fijn vinden om met elkaar te praten over de gebeurtenissen. „De afgelopen dagen heb ik de plek van de explosie meerdere keren bezocht”, aldus Van Zanen. „Ook heb ik de getroffen bewoners en ondernemers opgezocht en ben ik op de opvanglocatie geweest om mensen tot steun te zijn. In al die gesprekken hoor en voel ik dat de explosie een ingrijpende gebeurtenis is geweest. En dat u het fijn vindt om daar met buren, wijkgenoten over te praten. Daarom organiseren we een bijeenkomst.”

Er is eerst een kort inleidend programma, daarna kunnen buurtbewoners terecht met vragen bij onder meer hulpverleners en medewerkers van het stadsdeel en de gemeente.

Ook op de dag van de explosies werden bijeenkomsten georganiseerd door de gemeente.