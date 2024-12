Rijk trekt 1,1 miljoen uit voor studie mossel- en kreeftensterfte

De resterende 30 procent komt voor rekening van de visserijsector. „Die 30 procent financiering moet minimaal voor 5 procent uit cash financiering bestaan. Voor de overige 25 procent mag de private sector bijdragen met bijvoorbeeld arbeid en vaartijd.”

Vorig jaar was er al sprake van een grote kreeftensterfte in de Oosterschelde en ook dit jaar hebben vissers opvallend veel dode en verzwakte kreeften gevangen.

Onderdeel van het vierjarige onderzoek is een deelstudie die onderzoeksinstituut Wageningen Marine Research (WMR) in samenwerking met kreeftenvissers uitvoert. De provincie Zeeland stelt daarvoor ruim 55.000 euro beschikbaar. Bij het door Zeeland gesubsidieerde onderzoek doen kreeftenvissers die verbonden zijn aan de visserijorganisatie OWV bemonsteringen. De resultaten geven ze door aan WMR. Bij het onderzoek worden gegevens verzameld over het aantal kreeften, hun geslacht en lengte en mogelijke tekenen van ziekte of afwijkingen.

SGP-Kamerlid André Flach vroeg onlangs in de Tweede Kamer aandacht voor „de dramatische terugval in mossel- en kreeftenvangsten” in de Oosterschelde. Staatssecretaris Jean Rummenie kondigde daarop het uitgebreide onderzoek naar de sterfte onder mossels en kreeften aan.