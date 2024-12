Oekraïne: tientallen Noord-Koreanen uitgeschakeld in Koersk

Dictatuur Noord-Korea heeft dit jaar duizenden militairen gestuurd om Rusland te ondersteunen in de strijd tegen Oekraïne. Het gaat volgens sommige schattingen om zeker 10.000 manschappen. Noord-Koreaanse en Russische militairen vechten volgens Oekraïne in gezamenlijke eenheden.

Rusland probeert in de regio Koersk gebied te heroveren dat eerder in Oekraïense handen viel. Een militaire bron zei vorige maand dat Oekraïne nog 800 vierkante kilometer gebied in handen heeft, veel minder dan de 1400 vierkante kilometer die Oekraïne eerder zou hebben gecontroleerd in Koersk.