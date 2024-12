Fors meer treinen in nieuwe dienstregeling NS

Tussen Rotterdam en Schiphol en tussen Schiphol en Arnhem gaat van maandag tot en met donderdag weer de hele dag zes keer per uur een intercity rijden. Nu rijdt deze trein alleen in de spits. Tussen Den Haag, Rotterdam en Dordrecht rijdt elke tien minuten een sprinter. Tussen Amsterdam, Haarlem, Leiden en Den Haag gaat op vrijdag- en zaterdagavond ieder kwartier een intercity rijden, en ook tussen Eindhoven en Utrecht rijden er in de avonduren meer treinen.

Grote veranderingen zijn er ook rond Schiphol. Omdat er veel werkzaamheden zijn rond Amsterdam Centraal, komt er een nieuwe ‘Airport Sprinter’ die Schiphol goed bereikbaar moet houden. Deze sprinter rijdt acht keer per uur tussen Hoofddorp, Schiphol en Amsterdam. Reizigers uit het oosten van het land kunnen in de nieuwe dienstregeling voorlopig niet meer rechtstreeks naar Schiphol, maar moeten overstappen in Amersfoort. Alle intercity’s uit Enschede rijden door naar Utrecht en Den Haag.

Op de hogesnelheidslijn zijn ook aanpassingen. De intercitytreinen op de hsl tussen Breda, Rotterdam en Schiphol rijden niet meer naar Amsterdam Centraal, maar naar Amsterdam Zuid. Daarna rijden deze treinen door naar Lelystad of Amersfoort.

Ook internationaal zijn er aanpassingen. Er komt een nieuwe, snellere trein tussen Amsterdam Zuid en Brussel Zuid. Deze Eurocity Direct is ongeveer drie kwartier sneller dan de huidige verbinding, omdat deze niet meer stopt op station Breda en op diverse stations in België. Er komt wel een alternatieve verbinding, de Eurocity. Deze trein stopt na Rotterdam wel in Breda en op verschillende Belgische stations.