Meer dan 100.000 bezoekers voor Dickens Festijn en kerstmarkten

Voor het tweedaagse evenement wordt het middeleeuwse Bergkwartier in de Overijsselse stad omgetoverd tot een negentiende-eeuwse Engelse stad. Tijdens het festijn liepen in de binnenstad zo’n 950 personages rond uit de boeken van de Britse schrijver Charles Dickens, zoals Mr. Pickwick, Oliver Twist en Scrooge.

„Met een gemoedelijke sfeer, goed weer en bezoekers uit binnen- en buitenland was het wederom een groot succes voor de stad Deventer”, aldus de organisatie.

Die meldt dat er naast het evenement ook andere activiteiten in de stad waren, zoals kerstmarkten, een kerststal en een koopzondag. Het evenement was tot nu toe altijd gratis toegankelijk, maar mogelijk komt daar volgend jaar verandering in omdat de kosten hard zijn gestegen.