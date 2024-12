Het planten van maïszaden is begonnen

De activiteiten zijn begonnen in het zuiden. Daar gaan de deelnemers aan Food For LiFe (FFF) binnenkort ieder gaatje met drie maïszaadjes vullen en het vervolgens netjes afdekken. Langzaam breidt het proces zich uit naar het noorden totdat midden januari alles is geplant. Vervolgens is het zaak om op tijd te te wieden. Onkruid verhindert de groei van de maïsplantjes en het eet bovendien de nutriënten in de verrijkte compost op. De regiodirecteuren en hun comités moeten goed in de gaten houden of hun boeren op tijd wieden, want die zijn gewend om dat pas te doen als het onkruid hen bijna letterlijk boven het hoofd groeit.

Eigen akkers

Ongeveer 1 procent van alle Malawische boeren doet aan het FFF-systeem mee. We schatten in dat er nog 1 procent is die in het verleden aan ons systeem heeft deelgenomen en de methode nu zelfstandig toepast op eigen akkers. Dat zou betekenen dat zo’n 2 procent van de ruim 1 miljoen boeren in Malawi landbouw bedrijft op een methode die een zeven keer zo grote opbrengst biedt dan traditionele methodes.

Onvoldoende eten

Onlangs stelde ik onze regiodirecteuren en bestuursleden de vraag hoe het boeren vergaat die nog niet deelnemen aan ons systeem. Zij antwoordden: „Die hebben onvoldoende te eten voor de komende drie maanden. Bij sommigen is er zelfs helemaal geen voedsel meer in huis.” Mensen die niet meedoen aan FFF hebben het echt heel erg zwaar. Dag in dag uit roepen ze om hulp. Richting hun buren, richting de overheid, richting hun Heere. Ik zie ze voor mij. Smekend. Vol overgave. Wachtend op hulp.

Roepstem

Wat niet weet wat niet deert, maar nu weten wij wél van deze ellende. Is het geen roepstem van Boven? De Heere roept zijn volgelingen immers op om zich te ontfermen over diegenen die schreiend tot Hem vluchten? Doet u mee om onze naaste in nood te helpen in woord en daad?