Agema ‘heel erg bezorgd’ over bezuiniging op specialistische zorg

De minister erkent dat zij best iets wil doen aan „uitwassen” bij de salarissen van medisch specialisten. Dat heeft zij naar eigen zeggen begin oktober al laten weten aan de beroepsgroep. Maar de nu afgesproken bezuinigingen gaan volgens Agema „eigenlijk iedereen die in het ziekenhuis werkt” treffen. Dat baart haar grote zorgen. „Onze arbeidsmarkt in de zorg staat op klappen”, waarschuwde zij. „Als er nu nog meer bezuinigd gaat worden op opleidingen, hoe hebben we straks nog mensen aan het bed staan?”

De bezuinigingen kunnen ook grote gevolgen hebben voor de afspraken die Agema probeert te maken met diverse partijen over een toekomstbestendige zorg, het zogenoemde integraal zorgakkoord. Zij heeft naar eigen zeggen al brieven gehad van de beroepsverenigingen van medisch specialisten en verpleegkundigen waarin staat dat die onderhandelingen nu „op losse schroeven staan”.

De precieze gevolgen moet Agema nog „op een rijtje krijgen”. Zij gaat er wel van uit dat de onderhandelende partijen „dit met de beste bedoelingen hebben gedaan”, zei ze. „Kijk, we zitten in een hele ingewikkelde tijd. Er wordt bezuinigd. Dat is allemaal niet voor de lol. Het is ook om het huishoudboekje op orde te krijgen.”