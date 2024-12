Politieonderzoek nog gaande aan Tarwekamp, puin wordt geruimd

Binnenland

Op de plek waar afgelopen zaterdag vijf woningen instortten aan de Tarwekamp in Den Haag wordt nog altijd onderzoek gedaan door de politie. Zo lopen er achter de hekken met zwarte schermen nog mensen van de forensische opsporing rond. Een woordvoerder van de politie zegt dat niet bekend is hoelang het onderzoek nog duurt, maar dat het in elk geval donderdag nog verdergaat.