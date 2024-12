Nieuwe Corbulotunnel bij Leiden in de nacht dicht om spoedklus

Binnenland

De nieuwe Corbulotunnel in de N434 richting Katwijk is in de nacht van woensdag op donderdag opnieuw dicht omdat brandschade aan asfalt en beton hersteld moet worden. Dinsdagavond net voor middernacht vloog een auto in brand in de tunnel, meldt een woordvoerder van een gedeputeerde van de provincie Zuid-Holland. Om die reden was de tunnel bij Leiden afgelopen nacht ook al dicht.