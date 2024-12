Minuut stilte in Zuid-Hollands provinciehuis om Tarwekamp

Binnenland

De provinciale politici in Zuid-Holland hebben aan het begin van hun Statenvergadering een minuut stilte gehouden voor de slachtoffers van de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag. Een deel van een portiekflat in de wijk Mariahoeve stortte zaterdagochtend in na de explosies, die een grote brand veroorzaakten. Zes mensen overleden, vier anderen raakten gewond.