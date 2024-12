Dat meldde de politie dinsdagavond bij Opsporing Verzocht. De politie staat in contact met de verantwoordelijke van de onderneming in het pand. Ze vraagt mensen die meer weten over wat zich heeft afgespeeld rond de bruidskledingwinkel of de getroffen locatie, dit te delen. Wat de explosie heeft veroorzaakt, is niet bekendgemaakt.

De politie meldde ook dat de auto die op hoge snelheid is weggereden na de explosie, mogelijk een donkerblauwe Toyota Yaris is. De politie zoekt informatie over die auto, evenals over een champagnekleurige Kia Ceed. De politie vraagt mensen die een van de auto’s of beide auto’s hebben zien rijden, dat te melden. Dat geldt ook voor mensen die mogelijk beelden hebben van de voertuigen. De politie wil graag weten wie de auto’s zou kunnen linken aan de explosie, aan mogelijke conflicten of aan mogelijke betrokkenen.

De eigenaar van de bruidsmodezaak die gevestigd is in het getroffen pand, was dinsdagavond telefonisch niet bereikbaar. Het bedrijf lijkt nog niet heel lang te bestaan: op de website van de Kamer van Koophandel is te zien dat de zaak daar op 1 januari van dit jaar is ingeschreven. Daar valt ook te lezen dat de eigenaar van de bruidsmodezaak op hetzelfde adres als zelfstandige actief is als maatschappelijk werker. De politie kan daar niks over zeggen, zegt een woordvoerster desgevraagd.

De politie heeft maandagavond drie verdachten aangehouden voor mogelijke betrokkenheid bij de explosies aan de Tarwekamp in Den Haag, meldde de politie. Ook zijn meerdere auto’s in beslag genomen. Onderzoek moet uitwijzen of een van deze auto’s ook de auto is die met hoge snelheid is weggereden vanaf de Tarwekamp, direct na de explosie.

De drie verdachten zitten in volledige beperkingen, wat inhoudt dat zij alleen contact mogen hebben met hun advocaat. Waar ze zijn aangehouden en wat hun leeftijden en woonplaatsen zijn, maakte de politie niet bekend.