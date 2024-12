Zuid-Koreaanse politie valt kantoor Yoon binnen om noodtoestand

Buitenland

Een onderzoeksteam van de Zuid-Koreaanse politie heeft een inval gedaan in het presidentiële kantoor, meldt persbureau Yonhap. President Yoon Suk-yeol is het onderwerp van een strafrechtelijk onderzoek op beschuldiging van het beginnen van een opstand omdat hij vorige week kortstondig een militaire noodtoestand afkondigde. Hij is niet gearresteerd of verhoord door de autoriteiten.