Walgreens opvallende stijger op Wall Street na overnameberichten

Economie

Walgreens Boots Alliance was dinsdag een opvallende stijger op de aandelenbeurzen in New York. Ingewijden zeiden tegen de krant The Wall Street Journal en persbureau Bloomberg dat de apothekersketen in gesprek is om zichzelf te verkopen aan investeerder Sycamore Partners. Als de partijen een overeenkomst sluiten, zou dat betekenen dat Walgreens van de beurs verdwijnt. In New York steeg Walgreens 17,7 procent.