Verdachte moord verzekeringstopman wil niet terug naar New York

De 26-jarige Luigi Mangione moest dinsdag in de rechtbank verschijnen voor een hoorzitting over zijn uitlevering. Hij verzette zich toen agenten hem bij aankomst bij de rechtbank van de auto naar de rechtszaal brachten. Hij riep in het bijzijn van media „onrechtvaardig” en „een belediging voor de intelligentie van het Amerikaanse volk”.

Omdat Mangione niet naar een andere staat wil, krijgt de verdediging veertien dagen om een motie hierover in te dienen. Amerikaanse media melden dat de hele procedure langer kan duren, mogelijk een maand of langer. Hij blijft in de tussentijd vastzitten in Pennsylvania. De rechter weigerde Mangione op borgtocht vrij te laten.

De twintiger wordt ervan verdacht de topman van UnitedHealthcare vorige week in New York te hebben doodgeschoten. De schutter sloeg na de schietpartij op straat op de vlucht, waarna de politie een grote klopjacht begon en beelden van de verdachte vrijgaf. Mangione werd maandag opgepakt in Pennsylvania. Hij zat in een fastfoodzaak en werd daar herkend door een medewerker.