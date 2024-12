Russische regering bevestigt dat Assad in Moskou is

„Hij is veilig”, aldus Rjabkov. „En dat toont dat Rusland in staat is om desgevraagd te handelen in dit soort buitengewone omstandigheden.” De onderminister van Buitenlandse Zaken wilde verder weinig kwijt over waar Assad zich precies bevindt en hoe hij naar Rusland kon komen.

Russische staatsmedia schreven zondag al dat Assad naar Rusland was gevlogen en dat hij asiel had aangevraagd.