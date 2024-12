Kabinet trekt wet tegen particulier gebruik landbouwgif in

Binnenland

Het kabinet trekt een wet in die het gebruik van bestrijdingsmiddelen door particulieren aan banden had moeten leggen. Dat bevestigt een woordvoerder van staatssecretaris Chris Jansen (Milieu) na berichtgeving door de NOS. De Tweede Kamer heeft de wet inmiddels zodanig aangepast, dat die in grote mate ook geldt voor boeren. Dat gaat het kabinet te ver.