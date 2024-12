EU-buitenlandchef Kallas bezorgd over geweld Syrische minderheden

Buitenland

EU-buitenlandchef Kaja Kallas maakt zich grote zorgen over mogelijk geweld tegen minderheden in Syrië. In het nieuwe Syrië moet er vrijheid van godsdienst zijn, benadrukte Kallas dinsdag in een debat met Europarlementariërs van Buitenlandse Zaken. Ze wil, net zoals het Europees Parlement, niet dat er een nieuwe vluchtelingenstroom op gang komt.