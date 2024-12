Rechtszaak over afschieten damherten op laatste moment uitgesteld

Binnenland

De rechtszaak over het afschieten van alle damherten in de Hoeksche Waard is op het laatste moment uitgesteld. De voorzieningenrechter in Den Haag zou woensdagochtend beoordelen of de vergunning voor het afschieten wordt geschorst, in afwachting van een bodemprocedure. De betrokken partijen hebben nu echter afgesproken om de komende weken met elkaar in gesprek te gaan, voordat ze elkaar mogelijk alsnog treffen in de rechtbank.