AEX sluit iets lager in aanloop naar rentebesluit ECB

Economie

De AEX-index op het Damrak is dinsdag iets lager geëindigd. Beleggers op de Amsterdamse aandelenbeurs deden het rustig aan in aanloop naar de rentevergadering van de Europese Centrale Bank donderdag. Beleidsmakers van de ECB besluiten dan of de rente in de eurozone opnieuw wordt verlaagd.