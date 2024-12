IATA-baas verwacht einde aan vloeistofbeperkingen op vluchten

Op de meeste vluchten is het alleen toegestaan om vloeistoffen mee te nemen in verpakkingen van maximaal 100 milliliter, met een totaal van een liter per passagier. Vloeistoffen moeten bovendien zijn verpakt in een doorzichtige tas of zak en op verzoek getoond kunnen worden aan beveiligingsmedewerkers.

De veiligheidsregels werden in 2006 ingevoerd en moeten voorkomen dat explosieven het vliegtuig worden binnengesmokkeld. Maar Walsh ziet „tekenen dat de vloeistofbeperking te zijner tijd zal worden opgeheven”, vooral door de geavanceerdere scanners. Een exacte datum kon hij echter nog niet geven.

Schiphol, Eindhoven Airport en Rotterdam The Hague Airport hadden de afgelopen jaren scanners waardoor reizigers verpakkingen groter dan 100 milliliter mee konden nemen in hun handbagage. Maar door nieuwe richtlijnen van de Europese Commissie moesten de luchthavens dit beleid per 1 september van dit jaar terugdraaien. Brussel wilde de vloeistofregels in alle lidstaten van de Europese Unie namelijk gelijktrekken.