OM eist 22 jaar gevangenisstraf voor vadermoord Wouwse plantage

Binnenland

Het Openbaar Ministerie heeft dinsdag 22 jaar celstraf geëist voor de moord op duivenmelker Gradus Haisch (58) in Wouwse Plantage. Jeroen L. (37) zou de „weloverwogen daad” hebben gepleegd samen met zijn toenmalige vriendin, de 22-jarige dochter van het slachtoffer. „Hoe erg moet je je vader haten om hem dit aan te doen?”, aldus de officier van justitie in de rechtbank in Breda.